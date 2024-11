Belahyane intéresse Milan

19/11/2024

L'international marocain Reda Belahyane, milieu de terrain du Hellas Vérone (Serie A/Italie), est dans le collimateur du club italien de l’AC Milan durant le mercato des transferts hivernal de janvier prochain.



Le Milan AC considère Reda Belahyane comme une cible prioritaire lors du marché des transferts de cet hiver et les Rossoneri seraient déjà entrés en contact avec l’entourage du footballeur marocain, rapporte lundi la presse italienne.



Selon le journal "Corriere dello Sport", l’AC Milan surveille attentivement le milieu de terrain marocain, Reda Belahyane, estimant que le club milanais n'aurait aucun problème à inclure le joueur dans la liste qui sera remise en Serie A en février, à l'issue du marché des transferts de janvier 2025, puisque l'ancien Niçois est un joueur U22 et pourrait donc jouer sans inscription.



La direction des Rossoneri a déjà eu des entretiens avec l'agent du joueur, ajoute la même source, qualifiant Belahyane de "milieu de terrain doté d'excellentes qualités de meneur de jeu".



D’autres grands clubs européens sont également sur les rangs pour tenter de s’attacher les services de la jeune pépite marocaine, indique la presse italienne. Il s’agit notamment de Chelsea (Premier League/Angleterre) qui aurait envoyé des recruteurs pour observer le joueur à plusieurs reprises, l'Olympique de Marseille (Ligue 1/France) ou encore le club italien de l’Inter Milan.



Le milieu défensif de 20 ans, a gagné sa place de titulaire et est l’auteur d’un parfait début de saison avec son club de Hellas Vérone.