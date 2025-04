Bejaâd, une ville protégée par la baraka des saints

25/04/2025

Bejaâd est une ville ancienne dont les origines remontent à plusieurs siècles. Contrairement à de nombreuses autres cités historiques du Royaume, elle ne possède pas de muraille. La véritable protection de cette ville, à travers les siècles, a été la baraka de son fondateur, cheikh Abou Obeid Allah Mohammed Ech-Charqi, qui a choisi ce lieu inhabité au Xe siècle de l’Hégire pour y fonder la zawiya charqawiya.



La force de cette ville réside dans sa position stratégique entre Fès et Marrakech, et dans son rôle en tant que centre scientifique et commercial important sur les routes menant à Tombouctou. Cette richesse patrimoniale a été mise en lumière dans un ouvrage intitulé « Bejaâd : Patrimoine urbanistique et architectural de la médina», d’Abdelghani Khaldoun, avec des photographies de l’artiste Jamal El Moursli Charqawi. Le livre, publié par les éditions « couleurs Com », a été présenté, mercredi, lors d’une conférence au Salon international de l’édition et du livre.



Cet ouvrage de 218 pages comprend deux chapitres : le premier consacré au patrimoine urbain et le second à l’héritage architectural de la ville. Il contient également de nombreuses images et illustrations qui reflètent la beauté et la diversité de cette cité, connue pour ses nombreux mausolées de saints dont la baraka protège la ville depuis des siècles.



La conférence fut un hommage vibrant à Bejaâd, à son histoire et à son patrimoine architectural riche et varié, comme l’a souligné l’auteur du livre : «Avec l’évolution de la mondialisation, le monde s’est orienté vers la modernité et l’architecture contemporaine, délaissant le patrimoine ancien. Mais aujourd’hui, on assiste à un retour de l’intérêt pour les villes anciennes et leur mémoire».



Il a cité l’incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris et la mobilisation massive en France et à travers le monde pour sa restauration. Cela témoigne de l’importance croissante accordée à la préservation du patrimoine. Bejaâd, elle aussi, recèle des trésors architecturaux et historiques qui méritent toute notre attention.



Dans la préface, Habib El Malki – originaire de cette région – invite les lecteurs à découvrir cet ouvrage exceptionnel, mettant en valeur la richesse culturelle, historique et architecturale de Bejaâd. Il y décrit une ville qui offre bonheur et émerveillement à tous ses visiteurs : pèlerins, écrivains, artistes, historiens ou simples curieux. Un livre fascinant qui révèle les secrets de cette cité à travers la grandeur de ses monuments.



Depuis sa fondation, Bejaâd a occupé une place de choix, devenant rapidement, sous l’impulsion de son fondateur, un centre religieux important, puis une agglomération dynamique offrant gîte, couvert et sécurité aux étudiants, aux voyageurs et aux caravanes commerciales se dirigeant vers le nord-ouest ou le sud-est du Royaume.



Le livre met en lumière le patrimoine matériel et immatériel de la ville, les trésors de la bibliothèque Charqawiya, ses écoles anciennes, ses érudits, ses figures historiques et contemporaines, sa vie économique, et la contribution des minorités religieuses marocaines non musulmanes, notamment juives. Il rappelle aussi le rôle de la zawiya et son impact sur l’urbanisation, donnant naissance à une médina riche en monuments, comparables aux plus beaux édifices patrimoniaux du pays. Certains ont d’ailleurs été classés comme monuments religieux et civils, notamment le mausolée du cheikh fondateur Mohammed Bouabid, la grande mosquée et les ruelles qui l’entourent.



Marquée par une spiritualité soufie, Bejaâd a toujours su accueillir les nouveaux arrivants, enrichissant ainsi sa culture dont de nombreux juifs marocains qui ont participé à son développement, depuis sa naissance jusqu’à aujourd’hui.



Grâce aux magnifiques photographies de Jamal El Moursli Charqawi, natif de la ville, cet ouvrage révèle toute la richesse et la diversité du patrimoine historique et architectural de Bejaâd, une cité qui se distingue par ses quartiers indépendants les uns des autres.



A travers ce beau projet collectif, les auteurs de cet ouvrage souhaitent attirer l’attention sur cette ville exceptionnelle, à l’architecture unique et au passé spirituel profond. Il est urgent qu’elle soit inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO.



C’est une qui mérite amplement d’être visitée. Et comme le disent les habitants de Bejaâd : «Li janna, yimchifarhane » – Celui qui vient chez nous repart le cœur joyeux.



Rabat. Youssef Lahlali