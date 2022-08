Beach-soccer: Le Maroc qualifié pour la CAN-2022

18/08/2022

La sélection marocaine s'est qualifiée officiellement pour la prochaine Coupe d'Afrique des nations (CAN-2022) de beach-soccer, sur décision de la Confédération africaine de football (CAF) faisant suite au refus de la sélection ivoirienne de poursuivre son match de qualification contre les Lions de l'Atlas.



Selon le site web de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), "la Commission de l'organisation et du développement du futsal et du beach-soccer de la CAF a décidé d'appliquer les articles 54 et 56 du chapitre 30 du règlement des éliminatoires, en vertu desquels c’est la sélection marocaine qui est considérée comme victorieuse (3-0) face à la Côte d’Ivoire en match retour des éliminatoires de la CAN".



Cette décision a été appliquée suite au refus de la sélection ivoirienne de poursuivre le match, après que l’arbitre libyen de la partie, Yahya Abdelghani a sifflé un penalty en faveur de l’équipe du Maroc, rappelle la FRMF, ajoutant que le match aller avait été remporté par la Côte d’Ivoire (7-6) à Abidjan.



Par conséquent, la sélection marocaine se qualifie officiellement pour la prochaine CAN de beach-soccer, prévue du 21 au 30 octobre 2022 au Mozambique, affirme la même source.