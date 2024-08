Beach-soccer. La sélection marocaine remporte la Casablanca Cup

19/08/2024

La sélection marocaine de beach-soccer a remporté, dimanche, la Casablanca Cup, en battant l’équipe française 5 buts à 4, en match de la troisième et dernière journée.



Les buts marocains ont été inscrits par Amine Bidouri, Oudnane Oubehri, Mohamed Ghenam, Badr Krichli et Reda Zehraoui.



Les Nationaux ont remporté leurs deux premières rencontres contre la Belgique et la Tanzanie. En dominant la France, ils totalisent neuf points.