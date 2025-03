Bayt Mal Al-Qods Acharif : Signature à Ramallah d'une convention de partenariat pour soutenir les industries culturelles

07/03/2025

L’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, le ministère palestinien de la Culture et la Bibliothèque nationale palestinienne ont signé, lundi à Ramallah, une convention de partenariat visant à soutenir les industries culturelles, les bibliothèques, les documents et la protection des archives historiques d'Al-Qods.



L'accord a été paraphé par le directeur chargé de la gestion de l’Agence, Mohamed Salem Cherkaoui, le représentant du ministère palestinien de la Culture, Jad Ghazaoui, et le président de la Bibliothèque nationale palestinienne, Aissa Kraka, en présence du sous-secrétaire du ministère des Affaires d'Al-Qods, Said Yaqeen, et de l'ambassadeur du Maroc en Palestine, Abderrahim Meziane.



Il vise à renforcer la coopération et le partenariat dans les domaines de soutien des industries culturelles, ainsi qu'en matière d'organisation des expositions et des activités culturelles et de protection des archives historiques d'Al-Qods, en plus de l'échange d'expertises et de contenus médiatiques et de l'appui des projets de recherche relatifs au patrimoine culturel palestinien.



La convention prévoit aussi la mise en œuvre de programmes communs de documentation et de préservation des documents palestiniens, en coopération avec les institutions marocaines, ainsi que la promotion de la ville d'Al-Qods sur les plans culturel et historique.



Il s'agit également de tirer profit de la présence du Centre culturel marocain Bayt Al-Maghrib à Al-Qods, de soutenir ses activités et programmes pour réaliser ses objectifs, en tant que lieu phare oeuvrant au service de la promotion des liens des Marocains avec Al-Qods Acharif et de la préservation de l'identité palestinienne d'Al-Qods, et son legs culturel et urbain.



La signature de cette convention s'inscrit dans le cadre de l'appui apporté par l’Agence Bayt Mal Al-Qods aux efforts des institutions nationales palestiniennes pour protéger la Ville Sainte, préserver son patrimoine religieux et civilisationnel et mettre en lumière son identité singulière.



A cette occasion, M. Cherkaoui a indiqué que l'Agence Bayt Mal Al-Qods compte sur ce partenariat avec le ministère de la Culture et la Bibliothèque nationale de Palestine pour mettre en avant la présence du Maroc à Al-Qods et en Palestine, à travers les documents palestiniens conservés dans cette bibliothèque riche en vue de promouvoir le rayonnement de la civilisation marocaine et de faire connaître ses différents affluents et valeurs, non seulement en Palestine, mais dans tout le Moyen-Orient.



La présence du Centre culturel Bayt Al-Maghrib à Al-Qods est en soi un symbole des liens et de la symbiose historiques entre les Marocains et les Palestiniens, une relation qui témoigne clairement de la présence marocaine exceptionnelle, y compris à travers les conventions, les documents et les waqfs, a-t-il expliqué.



A cet égard, M. Cherkaoui a rappelé les actions initiées par l'Agence dans les domaines culturel, de la pensée et de la créativité, à commencer par la mise à niveau des infrastructures des centres culturels palestiniens dans la ville, dont le Centre culturel Yabous, auquel l'Agence a alloué récemment un budget d'un million d'euros, afin de requalifier ses espaces, dont la salle Mahmoud Darwich et la salle de Marrakech.



L'Agence poursuit son soutien au Centre culturel palestinien à Al-Qods, dans le cadre du programme annuel d'animation culturelle, en finançant l'organisation d'expositions artistiques, de salons du livre et d'activités artistiques et créatives destinées à différentes catégories, y compris les enfants, en collaboration avec le Théâtre national "El Hakawati", l'Institut Edward Said et d'autres associations.



Le directeur de la Bibliothèque nationale, Aissa Kraka, a de son côté insisté sur l'importance des efforts déployés par l'Agence Bayt Mal Al-Qods pour maintenir les Maqdessis sur leur terre et renforcer leur résilience, estimant que cet accord contribuera sans doute à soutenir les efforts des institutions nationales palestiniennes pour protéger Al-Qods et préserver son patrimoine religieux et civilisationnel.



De même, M. Kraka a exprimé la volonté de la Bibliothèque nationale palestinienne de coopérer avec l’Agence Bayt Mal Al-Qods et de l’accompagner dans ses projets visant à mettre en valeur l’identité historique de la Ville Sainte en tant que ville symbole des valeurs de paix, de tolérance et de coexistence.



Cette rencontre interactive a été marquée par des lectures de poèmes du poète marocain Mourad Kadiri et du poète palestinien Moataz Al-Qutb, la projection d'un documentaire intitulé « Le Maroc aux yeux des Palestiniens», et consacré à certains aspects des relations entre le Maroc et la Palestine, ainsi que par l'inauguration d'une exposition sur les réalisations de l’Agence dans la Ville d'Al Qods et la bande de Gaza.