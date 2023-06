Barid Al-Maghrib et Mauripost signent deux conventions de partenariat

29/06/2023

En marge de la 12ème édition d’Africa Postal Forum, qui s’est tenue les 22 et 23 juin 2023 à Rabat, sous le thème «E-commerce, Services financiers et logistique : Cap sur les sources de création de valeur», le Groupe Barid Al-Maghrib a procédé à la signature de deux conventions avec la Poste de Mauritanie «Mauripost».



Ces accords, signés par Amin Benjelloun Touimi, directeur général du Groupe Barid Al-Maghrib, et Ali Ould Issa, directeur général de Mauripost, témoignent des liens de coopération entre les deux institutions.



Ils viennent également consacrer les efforts entrepris, depuis la signature du mémorandum d’accord entre Barid Al-Maghrib et Mauripost le 27 mai 2022 à Marrakech, pour l’essor du secteur postal africain et le raffermissement de la coopération Sud-Sud.



A travers ces deux conventions, Barid Al-Maghrib convient avec son partenaire de mettre en œuvre les axes arrêtés dans le cadre du mémorandum précité.



Il s’agit, en l’occurence, de créer une liaison terrestre pour l’acheminement des envois postaux et de définir le cadre de partage de l’expertise et du savoir-faire en matière de services postaux hybrides, de poste numérique et de services logistiques.