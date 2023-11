Banques marocaines : 20 millions de cartes émises à fin septembre 2023

28/11/2023

Les cartes émises par les banques marocaines ont atteint un encours de 20 millions de cartes à fin septembre 2023, en hausse de 4,9% par rapport au 31 décembre 2022, selon le Centre monétique interbancaire (CMI).



Cette croissance de l'encours est la conséquence d'une progression du nombre des cartes sous label Mastercard (+9,3%), du nombre des cartes sous label Visa (+4%), du nombre de cartes sous label Cobadge CMI-Mastercard (+15,8%), d'une régression des cartes sous label CMI (-14,5%) et d'une stagnation des cartes privatives par rapport au 31 décembre 2022, explique le CMI dans son récent rapport sur l'activité monétique au Maroc.



L'encours des cartes CMI et Cobadge CMI-Mastercard a augmenté, à fin septembre dernier, de 0,3% à 3,7 millions de cartes, dont 1,6 million de cartes CMI et 2,1 millions de cartes Cobadge CMI-Mastercard.