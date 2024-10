Banques : les dépôts dépassent 1.200 MMDH à fin août

03/10/2024

Les dépôts auprès des banques ont atteint 1.202,4 milliards de dirhams (MMDH) à fin août dernier, en amélioration de 6% comparativement à la même période un an auparavant, selon Bank Al-Maghrib (BAM).



Les dépôts des ménages ont atteint 894 MMDH, en hausse annuelle de 5,9%, avec 207,6 MMDH détenus par les Marocains résidant à l'étranger (MRE), alors que les dépôts des entreprises privées ont progressé de 11% à 209,7 MMDH, précise BAM dans son récent tableau de bord "Crédits - Dépôts bancaires".



Concernant les taux de rémunération des dépôts à terme, ils ont enregistré une augmentation de 6 points de base (pbs) pour ceux à 6 mois et une baisse de 21 points de base pour ceux à 12 mois s'établissant respectivement à 2,73% et 2,53% à fin août 2024.



Le taux minimum de rémunération des comptes d'épargne a été fixé à 2,48% pour le deuxième semestre 2024, soit une baisse de 26 pbs par rapport au semestre précédent.