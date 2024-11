Banques: Le déficit de liquidité atteint 138,8 MMDH à fin octobre

22/11/2024

Le déficit de liquidité bancaire a atteint 138,8 milliards de dirhams (MMDH) à fin octobre dernier, en creusement de 44 MMDH en une année, ressort-il de la note "Weekly Hebdo Taux – Fixed Income" d'Attijari Global Research (AGR) couvrant la période du 08 au 14 novembre.



"Bank Al-Maghrib (BAM) réduit légèrement ses interventions hebdomadaires à travers les avances à 7 jours, passées de 63,5 MMDH à 63 MMDH en une semaine, dans le sillage du creusement du déficit de liquidité bancaire, ayant atteint un nouveau record", indique AGR dans cette note. BAM continue donc de réguler le marché monétaire à travers ses injections de liquidité et ce, afin de maintenir les taux interbancaires au niveau du taux directeur à 2,75%.



De même, l’indice MONIA (Moroccan Overnight Index Average: indice monétaire de référence au jour le jour, calculé sur la base des transactions de pensions livrées ayant comme collatéral les bons du Trésor) recule d’un point de base à 2,71% au terme de cette semaine.



De leur côté, les opérations à plus long terme, notamment les pensions livrées et les prêts garantis, sont restées stables par rapport à la semaine dernière à 89 MMDH.



Par ailleurs, le trésor accélère le rythme de placement de ses excédents de trésorerie au sein du marché monétaire, fait savoir AGR. L’encours moyen des placements à blanc et avec prise en pension du trésor s’est établi à 16,8 MMDH, contre 11,8 MMDH une semaine auparavant.