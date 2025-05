Banques : Le besoin en liquidité s'allège à 118,7 MMDH en avril

30/05/2025

Le besoin en liquidité des banques s'est allégé au cours du mois d'avril 2025, pour s'établir en moyenne hebdomadaire à 118,7 milliards de dirhams (MMDH), selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF), relevant du ministère de l'Economie et des Finances.



Bank Al-Maghrib (BAM) a, dans ce contexte, réduit le volume de ses injections de liquidité à 131,5 MMDH, après 146,8 MMDH en mars 2025 et 146,1 MMDH en février dernier, fait savoir la DEPF dans sa récente note de conjoncture.



Les interventions de la Banque centrale ont porté, essentiellement, sur les avances à 7 jours (50,6 MMDH), les opérations de pensions livrées à 1 et 3 mois (47,6 MMDH) et les opérations de prêts garantis accordés dans le cadre des programmes de soutien au financement de la très petite, petite et moyenne entreprise – TPME (33,3 MMDH).



S’agissant du volume moyen des transactions interbancaires, il s’est accru, en glissement mensuel, de 30,3% à 4,1 MMDH au titre du mois d’avril 2025, rapporte la MAP.



Quant au taux interbancaire moyen pondéré au jour le jour (TIMPJJ), il s'est inscrit en baisse pour s’aligner depuis le 20 mars 2025 sur le nouveau taux directeur et maintenir une évolution quasi-stable, s’établissant en moyenne à 2,25% en avril dernier.



Concernant l’évolution des taux débiteurs, les résultats de l’enquête de BAM au titre du premier trimestre de 2025 font ressortir la poursuite du repli, en glissement trimestriel, du taux moyen pondéré global, enregistrant un recul de 10 points de base (pbs) à 4,98%.



Toutefois, par objet économique, ce repli a concerné uniquement le taux des crédits de trésorerie (-26 pbs à 4,74%), alors que les taux des autres catégories de crédit ont augmenté, notamment ceux à l’immobilier (+16 pbs à 5,18%), à l’équipement (+16 pbs à 5,15%) et à la consommation (+14 pbs à 7,13%).