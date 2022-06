Banques: La position de change se creuse à -5,1 MMDH

17/06/2022

La position de change des banques marocaines s'est creusée passant de -3,2 milliards de dirhams (MMDH) à -5,1 MMDH au cours de la semaine allant du 06 au 10 juin 2022, selon Attijari Global Research (AGR).



Dans sa récente note "Weekly Mad Insights - Currencies", AGR explique cette baisse par des flux imports plus importants que les flux exports durant cette semaine.



En outre, AGR indique qu'en dépit d'un effet marché expansif, le dirham se déprécie cette semaine face au dollar après trois semaines d'appréciations successives du dirham.



En effet, la paire euro/dirham augmente ainsi de 0,53% à 9,9135, relèvent les analystes d'AGR, notant un effet panier important de 0,82% en faveur du dollar compte tenu de la progression du billet vert à l’international.



Et de souligner que les spreads de liquidité évoluent de -0,29% en faveur du dirham en anticipation des flux devises durant la période estivale.



L'amélioration de la liquidité du marché des changes devrait se poursuivre durant les prochaines semaines confortée par le démarrage de l’opération Marhaba.



Dans ces conditions, AGR anticipe la poursuite du mouvement d'appréciation du dirham et recommande, par conséquent, aux exportateurs de couvrir leurs opérations en dollar sur la base des cours actuels.