Banques: La position de change à -3,9 MMDH

26/08/2022

La position de change des banques s'est améliorée à -3,9 milliards de dirhams (MMDH) en moyenne hebdomadaire entre les 9 et 15 août courant, contre -5,1 MMDH une semaine auparavant, selon Attijari Global Research (AGR).



Cette évolution est soutenue par des rentrées de devises de la part des Marocains résidant à l'étranger (MRE), explique AGR dans sa note "Weekly MAD Insights-Currencies", relative à la semaine du 15 au 19 août 2022.



Au cours de la même semaine, le dirham (MAD) s'est déprécié face au dollar (USD), et ce en dépit d'une nette amélioration de la liquidité du marché interbancaire des changes marocain.



A l’origine, la forte appréciation du dollar induisant un effet panier important de +1,39%. Pour sa part, l’effet marché ressort à -0,54%. Au final, la paire USD/MAD s'est appréciée de 0,85% à 10,3815 cette semaine. Les spreads de liquidité repassent en zone négative en reculant de -54 points de base à -0,02%.



Par ailleurs, les analystes d'AGR soulignent que les craintes d’approvisionnement en énergie pèsent sur les perspectives de croissance en Europe, une situation qui alimente le scénario de récession et par conséquent le niveau de volatilité de la paire EUR/USD, recommandant ainsi aux Corporates de privilégier les stratégies de couverture sur des horizons très court terme.