Banques : 14,5 millions détenteurs de comptes

28/04/2024

L’analyse des données recueillies auprès des banques dévoile qu’à fin 2022, 14,5 millions personnes sont détenteurs de comptes, soit une hausse de 1,6% par rapport à l’année 2021.



Selon le rapport annuel de la Stratégie nationale d'inclusion financière (SNIF), 39% de ces personnes sont des femmes et 3,8% uniquement ont un compte auprès d’une agence située en milieu rural.



La répartition par âge, fait ressortir que 91% des détenteurs de comptes ont au moins 25 ans alors que ce segment représente 78% de la population adulte (+15 ans), précise ce rapport élaboré par Bank-Al Maghrib, la Direction du Trésor et des Finances Extérieures (DTFE), l'Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale (ACAPS), l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC), la Fédération Nationale des Associations de Microcrédit (FNAM), la Fondation Marocaine pour l'Education Financière (FMEF) et l'Association professionnelle des établissements de paiement (APEP).



Quant aux comptes d’épargne, ils ont atteint 8 millions détenteurs à fin 2022 contre 8,2 millions en 2021. 45% des détenteurs des comptes d’épargne sont des femmes.



S’agissant de l’utilisation des crédits, le nombre de bénéficiaires a atteint 3,3 millions à fin 2022, dont 31% sont des femmes et 64% ont un crédit immobilier ou consommation.



Ainsi, la part des adultes ayant un crédit auprès d’une institution réglementée a atteint 12%.