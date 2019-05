Banque Atlantique se propose d’accompagner l’Etat et les entreprises nigériens

La filiale de la BCP est le 3ème plus grand Groupe bancaire de la zone UEMOA

21/05/2019

Atlantic Business International (ABI), filiale du Groupe marocain "Banque centrale populaire" (BCP), compte accompagner l’Etat et les entreprises nigériens dans leurs efforts de développement, a affirmé le directeur général de cette holding africaine, Habib Koné.

M. Koné a tenu ces propos à l’issue d’une entrevue, jeudi à Niamey, avec le Premier ministre nigérien, Brigi Rafini.

"Cette audience a été une opportunité d’examiner les perspectives de l’économie nigérienne, le rôle que notre banque joue et l’accompagnement que nous assurons au profit de l’Etat, des entreprises et de notre clientèle dans ce pays", a souligné M. Koné. Il s’agit également de se projeter dans l’avenir pour entrevoir ce que "nous pouvons apporter comme plus-value dans le but de promouvoir les activités, favoriser la bancarisation et aider les entreprises nigériennes à se développer", a-t-il, en outre, ajouté.

La holding ABI, épine dorsale de la Banque Atlantique, est solidement installée dans le trio de tête des groupes financiers de l’espace UEMOA (Union économique et monétaire ouest-africaine).

En novembre dernier, Banque Atlantique avait changé sa charte graphique au Niger, dans le cadre du projet de transformation impulsé par le Groupe BCP au sein d’ABI et ses 16 filiales réparties dans 10 pays de la sous-région.

Ainsi, Banque Atlantique a renforcé son image à travers l’implémentation de l’emblème du «cheval» au Niger afin de refléter l’Adn du Groupe BCP à l’instar des filiales de Côte d’Ivoire, du Mali, du Bénin, du Burkina Faso, de la Guinée-Bissau et du Sénégal qui l’ont précédé dans cette démarche structurante.

A noter que Banque Atlantique est le 3ème plus grand groupe bancaire de la zone UEMOA en termes de parts de marché. Elle est présente dans les huit pays de cet espace: Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo.

Banque Atlantique s’appuie, également, sur des filiales spécialisées, telles que la Banque d’Affaires "Atlantique Finance", la gestion d’actifs "Atlantic Asset Management", les assurances "Atlantique Assurance vie" et "Atlantique Assurance IARD" en Côte d’Ivoire et au Togo.

Le groupe compte également une banque d’affaires à laquelle sont arrimées opérationnellement la Banque populaire maroco-guinéenne et la Banque populaire maroco-centrafricaine.

A signaler également que Banque Atlantique Côte d'Ivoire (BACI) et l'Agence Emploi Jeunes ont signé, mercredi à Abidjan, une convention-cadre de partenariat visant le renforcement de l'autonomisation des jeunes ivoiriens.

Cette signature s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la 2ème édition de l'opération "Agir pour les jeunes", programme initié par le gouvernement ivoirien en vue de financer des projets portés par des jeunes, apprend-on jeudi auprès de la BACI.

La convention porte sur la création d’un fonds d’un montant total de 3,7 milliards de Francs CFA, soit plus de 5,6 millions d’euros, par l’Agence Emploi Jeunes afin de financer des projets jeunes, via la micro-finance, précise la BACI dans un communiqué.