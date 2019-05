Banque Atlantique réunit les acteurs de l'immobilier en Côte d’Ivoire autour d'une table ronde

07/05/2019

Banque Atlantique, filiale du Groupe Banque centrale populaire (BCP), a organisé, récemment à Abidjan, une table ronde sur "Le secteur de l'immobilier en Côte d’Ivoire : quel rôle des acteurs dans le développement d’une offre inclusive ?", avec la participation des différents intervenants dans ce secteur.

L’évènement a offert un cadre d’échange pour formuler des politiques de développement du secteur de l’immobilier notamment en matière d’aide à l’accession à la propriété mais également pour énoncer clairement le rôle des acteurs que sont les promoteurs immobiliers, les notaires et les clients souscripteurs, indique jeudi un communiqué de Banque Atlantique.

Par cette initiative, rapporte la MAP, Banque Atlantique souhaite "consolider sa position et son rôle central dans le financement de l’immobilier tout en donnant l’opportunité aux différents acteurs d’exprimer leurs attentes face aux nombreux défis à relever dans ce domaine", selon la même source.

"La table ronde a pour but de nourrir les réflexions sur les politiques qui s’imposent face au développement du secteur de l’immobilier et justifier les orientations stratégiques de la banque dans ce domaine", a rappelé le directeur général de Banque Atlantique, Arsène Coulibaly.

"Nous sommes fiers d’avoir réussi, au cours des trois dernières années, à stimuler l’offre et la demande par l’assouplissement des conditions d’emprunt et la baisse récurrente des taux d’intérêt applicables lors des campagnes promotionnelles", a-t-il ajouté.

L’objectif de la table ronde étant d’appréhender la vision des acteurs de l’immobilier sur la dynamisation du secteur ; un panel réunissant des personnalités issues des secteurs public et privé a permis d’approfondir les échanges autour de questions centrales.

Les différents intervenants ont passé au crible les problématiques liées à l’amélioration de l’accès des particuliers et des professionnels aux solutions de financement spécifiques, la disponibilité d’une offre adaptée aux attentes des populations et tenant compte de leur pouvoir d’achat, la facilitation des opérations et transactions immobilières, et l’implication de l’Etat dans l’accompagnement du secteur immobilier.

"La table ronde a été l’occasion de proposer des axes de réflexion et les meilleurs moyens de soutenir activement le développement de l’immobilier en Côte d’Ivoire. Une analyse rétrospective des interventions des experts publics et privés permettra d’appréhender les solutions les plus pertinentes et d’affermir les ambitions de Banque Atlantique en fonction des réalités du marché", s’est félicité le directeur général adjoint de Banque Atlantique, Abdelmoumen Najoua.

A cette occasion, Banque Atlantique a décliné sa stratégie de distribution des crédits aux promoteurs et acquéreurs, visant à contribuer efficacement à l’avènement d’une croissance durable de l’immobilier en Côte d’Ivoire.