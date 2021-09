Bank of Africa enregistre un PNB consolidé en hausse au premier semestre

02/09/2021

Le produit net bancaire (PNB) consolidé de Bank of Africa s'est établi à 7,2 milliards de dirhams (MMDH) au premier semestre (S1-2021) en hausse de 2,4%.

En social, le PNB a totalisé 3,8 MMDH à fin juin, en progression de 5,6%, indique le groupe qui vient de publier ses résultats trimestriels.



Les dépôts de la clientèle de la banque en consolidé ont atteint 213 MMDH en hausse de 2,9% à fin juin 2021, tandis que les crédits se sont établis à 193,4 MMDH en léger recul de 0,4%.

En social, les dépôts ont crû de 2,7% à 138,4 MMDH et les crédits à la clientèle sont restés stables à près de 127 MMDH au premier semestre 2021.



Hors Resales, les crédits à la clientèle ressortent en hausse de 4,4% à 112,4 MMDH en social et de 2,3% à 179 MMDH en consolidé.