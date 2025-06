Bank Of Africa réaffirme son engagement en faveur des TPE marocaines

04/06/2025

Bank Of Africa déploie une nouvelle campagne de communication, réaffirmant son positionnement en tant que partenaire de référence des entrepreneurs marocains, dans un contexte national marqué par une mobilisation forte pour la relance des Très Petites Entreprises (TPE) et du tissu entrepreneurial.



Ancrée dans les réalités locales, cette initiative s’inscrit pleinement dans la dynamique nationale impulsée par plusieurs initiatives nationales (Bank Al-Maghrib, les Centres Régionaux d’Investissement, le ministère de l’Emploi…) pour encourager l’entreprenariat et renforcer la contribution des TPE à la croissance économique, indique un communiqué de Bank Of Africa.



Forte de son expertise dans l’accompagnement des porteurs de projets, Bank Of Africa propose une approche d’accompagnement global, au-delà des services financiers, fait savoir la même source.



À travers le message fort "Vous avez un projet ? Construisons le ensemble.", la banque illustre sa volonté d’être un partenaire de confiance à chaque étape du parcours entrepreneurial, depuis la création jusqu’au développement.



Ainsi, Bank Of Africa met à la disposition des entrepreneurs des solutions taillées sur mesure, des offres de gratuité et des plateformes dédiées pour un accompagnement à 360°, personnalisé, concret et humain permettant de libérer le potentiel des TPE et d’inscrire leur projet dans la durée.



Avec cette campagne, Bank Of Africa affirme son rôle structurant dans l’écosystème entrepreneurial marocain. Elle se positionne comme un levier essentiel de relance, fidèle à sa vocation de banque citoyenne et engagée, au service d’une économie plus inclusive et durable.