Bank Of Africa et Mastercard lancent le programme "Elevator Pitch" pour révéler les talents entrepreneuriaux marocains

24/07/2025

Bank Of Africa (BOA) a dévoilé, en partenariat avec Mastercard, le programme "Elevator Pitch", une initiative inédite destinée à offrir aux porteurs de projets marocains une tribune de visibilité, de valorisation et d'accélération.



Cette initiative s'inscrit dans la dynamique nationale de soutien à l'initiative entrepreneuriale, à la promotion de l'auto-emploi et au développement économique local, incarnant l'engagement de Bank Of Africa pour un entrepreneuriat accessible, inclusif et ancré dans les territoires, indique BOA dans un communiqué.



Ainsi, Bank Of Africa propose un format agile, inspiré des meilleures pratiques internationales, pour capter l’attention, créer des connexions et transformer des idées en entreprises viables, souligne la même source, notant que ce programme s’adresse aux entrepreneurs de tous horizons, en zone urbaine comme rurale, et dans tous les secteurs d’activité.



Pour participer, les candidats doivent remplir un formulaire en ligne et soumettre une vidéo d’une minute, présentant leur projet de manière claire et percutante. Les dix meilleurs pitchs seront retenus pour intégrer un programme d’accompagnement intensif, avant de présenter leur projet en live devant un jury d’experts. Ce jury désignera les trois lauréats du programme qui tenteront de remporter jusqu’à 100.000 DH pour donner vie à leur ambition, rapporte la MAP.



Le programme offre aux porteurs de projets sélectionnés un accompagnement pour structurer leurs projets et formaliser leurs business models, un coaching personnalisé pour structurer leur pitch avec impact, un tournage vidéo professionnel pour valoriser leur projet, une diffusion ciblée sur les canaux de communication de Bank Of Africa et une mise en relation directe avec des experts et des conseillers bancaires spécialisés.



À travers cette initiative, BANK OF AFRICA réaffirme son rôle d'acteur engagé au service de l'entrepreneuriat national, avec pour promesse : "Vous avez une idée ? Construisons-la ensemble."