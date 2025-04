Bank Al-Maghrib participe à la 13ème édition de Global Money Week

09/04/2025

Bank Al-Maghrib (BAM) a annoncé, lundi, sa participation à la 13ème édition de la semaine internationale de l'éducation financière (Global Money Week) qui se déroule du 07 au 20 avril 2025.



"Bank Al-Maghrib organisera dans son réseau d'agences à travers tout le Royaume, une série de sessions de formation et de sensibilisation destinées aux élèves issus d'établissements scolaires situés aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural. Les stagiaires des instituts de formation professionnelle bénéficieront également de ces sessions", indique un communiqué de la Banque centrale.



En outre, poursuit la même source, des cadres de BAM se déplaceront dans les établissements scolaires et universitaires pour échanger avec les élèves et les étudiants autour des principes fondamentaux du secteur bancaire et financier, afin de sensibiliser à l'importance d'une gestion financière saine et éclairée.



Pour rappel, lors de l'édition 2024 de Global Money Week, Bank Al-Maghrib a organisé plus de 400 sessions de formation qui avaient bénéficié à plus de 20.000 bénéficiaires.