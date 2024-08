Bank Al-Maghrib met en circulation le nouveau billet de banque de 20 dirhams

22/08/2024

Bank Al-Maghrib (BAM) procède à la mise en circulation du nouveau billet de 20 dirhams, à compter de ce mercredi 21 août 2024, dans le cadre de la commémoration de la Fête de la Jeunesse.



Le nouveau billet de 20 dirhams, émis dans le cadre de l’émission de la nouvelle série de billets de banque et de pièces de monnaie, met en valeur la richesse du patrimoine architectural et le développement socioculturel du Maroc, indique BAM dans un communiqué.



Le recto de ce billet comporte le portrait de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, les Armoiries du Royaume ainsi qu’un motif architectural inspiré des portes marocaines et une vue stylisée de l’Université "Al Qaraouiyine" de Fès, fait savoir la même source.



Le verso du billet contient des représentations artistiques du Grand Théâtre de Rabat, du Musée "Mohammed VI" d’Art Moderne et d’une tribune d’un complexe sportif ainsi que d’une vue stylisée de la Kasbah de "Aït-Ben-Haddou".



Ce nouveau billet intègre plusieurs éléments de sécurité à la pointe de la technologie tels que le fil de sécurité à changement de couleurs avec effet dynamique, la bande iridescente sur le verso, les motifs avec un relief perceptible pour les malvoyants et la numérotation à caractères progressifs.



L’ensemble des étapes de conception et de production de ce nouveau billet a été effectué exclusivement par les compétences marocaines de Dar As-Sikkah, conclut le communiqué.