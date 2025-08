Bank Al-Maghrib émet une pièce commémorative du 26ème anniversaire de l’intronisation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI

01/08/2025

A l'occasion du 26ème anniversaire de l'intronisation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Bank Al-Maghrib (BAM) a émis une pièce commémorative, en argent, d'une valeur faciale de 250 dirhams.



Cette pièce commémorative présente à l'avers l'effigie du Souverain entourée des inscriptions "محمد السادس", "المملكة المغربية - en arabe et en tifinagh, ainsi que le millésime "2025 - 1447", indique BAM dans un communiqué.



Au revers, la pièce comporte une représentation artistique de la Tour Hassan accompagnée des armoiries du Royaume, la valeur faciale en chiffres et en lettres arabes "250 - مائتان و خمسون درهما" et l'inscription "الذكرى السادسة والعشرون لتربع جلالة الملك على العرش" avec sa traduction française "26ème anniversaire de l’intronisation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI".



Quant aux caractéristiques techniques de la pièce, l'alliage est composé de 925 millièmes d'argent et 75 millièmes de cuivre. La pièce, dont le poids est de 28,28 grammes et le diamètre est de 38,61 millimètres, se caractérise par une tranche cannelée ainsi qu'une frappe de type "Proof", conclut le communiqué.