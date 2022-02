Bank Al-Maghrib : Repli du taux débiteur global à 4,39% en 2021

14/02/2022

Le taux débiteur global moyen s'est établi à 4,39% au titre de l'année 2021, en repli de 14 points de base par rapport à 2020, selon Bank Al-Maghrib (BAM). Ce taux s'inscrit ainsi dans la tendance baissière observée sur les quatre dernières années, souligne BAM dans sa dernière enquête trimestrielle sur les taux débiteurs.



Au quatrième trimestre, le taux débiteur global s'est situé à 4,44%, contre 4,35% au T3-2021, fait savoir la même source. Par objet économique, les taux se sont établis à 4,11% pour les facilités de trésorerie, à 4,56% pour les crédits à l'équipement, à 4,82% pour les prêts immobiliers et à 6,47% pour ceux à la consommation.



Par secteur institutionnel, le taux appliqué aux crédits aux particuliers s’est situé à 5,16% et celui des prêts aux entreprises non financières à 4,26%.



S'agissant des crédits aux entreprises non financières privées, le taux les assortissant s’est établi à 4,30 %, avec un taux de 4,01% pour les grandes entreprises (GE) et de 4,88% pour les très petites, petites et moyennes entreprises (TPME).