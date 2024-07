Bank Al-Maghrib : 6.290 faux billets détectés en 2023

31/07/2024

Le nombre de faux billets détectés en 2023 s'est établi à 6.290, représentant l'équivalent de 837 mille dirhams, ressort-il du rapport annuel de Bank Al-Maghrib (BAM) sur la situation économique, monétaire et financière au titre de l'exercice écoulé.



"Le ratio de contrefaçon a poursuivi sa tendance baissière, revenant à 2,3 faux billets pour chaque million de billets en circulation, après 2,9 en 2022 et 5,2 en 2019. Le nombre de faux billets détectés s'est établi à 6 290, représentant l’équivalent de 837 mille dirhams, et demeurant marqué par la prépondérance de la coupure de 200 dirhams avec une part de 54%", indique la Banque centrale dans ce rapport.



En matière de documents identitaires et utilitaires sécurisés, l'ensemble des demandes ont été satisfaites, à savoir 2 millions de passeports biométriques, 2,2 millions de permis de conduire électronique et de certificats d'immatriculation électronique, 70.000 permis de port d'armes et 75 millions de différents timbres et vignettes.