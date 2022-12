Baisse des prix à la production dans les industries manufacturières

01/12/2022

Après 9 mois consécutifs de hausse, l’indice des prix a accusé un recul de 0,1% à fin octobre

Pour la première fois depuis le début de l’année, l’indice des prix à la production du secteur des «Industries manufacturières hors raffinage de pétrole» a reculé.



En effet, après neuf mois consécutifs de hausse, il a enregistré une baisse de 0,1% au cours du mois d’octobre 2022 par rapport au mois de septembre 2022, accusant ainsi son premier repli de l’année 2022.



Comme le montrent les données recueillies depuis le début de l’année, ce recul met fin à une série de neuf mois de hausses enregistrées au cours des mois de janvier (2,5%), février (0,8%), mars (0,7%), avril (1,1%), mai (1,0%), juin (0,6%), juillet (0,3%), août (0,1%) et septembre (0,1%).



Selon les explications du Haut-commissariat au plan (HCP), cette baisse est la résultante de la baisse de 1,9% des prix de la «Métallurgie», de 0,2% de l’«Industrie chimique», de 0,3% de la «Fabrication d’équipements électriques» et de 0,1% de l’«Industrie de textile».



Ce recul s’explique également par la hausse de 0,4% des prix de l’«Industrie alimentaire» et du «Travail du bois et fabrication d’articles en bois et en liège» et de 0,2% de l’«Industrie automobile» et de la «Fabrication des machines et équipements», a indiqué l’organisme public dans sa note d’information relative à l’indice des prix à la production industrielle, énergétique et minière du mois d’octobre 2022.



Selon toujours la même source, cette variation s’explique également par la hausse observée au niveau de l’«Industrie d’habillement» (0,6%) et de la «Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique» et de la «Fabrication de produits informatiques» (0,1%).



A titre de rappel, la hausse observée au terme du mois de septembre dernier résultait de la hausse de 0,2% des prix de l’«Industrie alimentaire» et de 0,1% de la «Fabrication des produits en caoutchouc et en plastique», selon les chiffres publiés par le Haut-commissariat.



Dans sa précédente note de conjoncture, l’institution publique avait également justifié cette hausse par la baisse des prix de la «Métallurgie» (0,3%), du «Travail du bois et fabrication d’articles en bois et en liège» (0,5%) et de l’«Industrie chimique» et de l’«Industrie d’habillement» (0,1%).



A titre de comparaison, la hausse enregistrée un mois plus tôt (août 2022) avait été pour sa part attribuée à l’augmentation des prix de l’«Industrie d’habillement» et l’«Industrie du textile» (1,4%), de l’«Industrie alimentaire», l’«Industrie chimique» et la «Fabrication des produits informatiques et électroniques» (0,2%), de l’«Industrie du papier et du carton» (0,5%), de l’«Industrie du cuir et de la chaussure» (1,0%), des «Travaux d’imprimerie et de reproduction» (0,3%) et de la «Fabrication des machines et équipements» (0,1%), selon les données relatives à l’indice des prix et datant de cette période.



Il est à préciser que la note de conjoncture d’alors avait également expliqué cette hausse par la baisse de 2,3% observée au niveau des prix de la «Métallurgie» et de 1% de la «Fabrication des produits en caoutchouc et en plastique».



Soulignons enfin que les récents chiffres publiés par le Haut-commissariat au plan montrent que les indices des prix à la production des secteurs des «Industries extractives», de la «Production et distribution d’électricité» et de la «Production et distribution d’eau» ont connu une stagnation au cours du mois d’octobre 2022.



A titre de comparaison, en septembre dernier, l’indice des prix à la production du secteur des «Industries extractives» avait connu une augmentation de 0,2% ; tandis que ceux des prix à la production des secteurs de la «Production et distribution d’électricité» et de la «Production et distribution d’eau» avaient connu une stagnation.



Alain Bouithy