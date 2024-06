Baccalauréat 2024: Un total de 245.881 candidats ont réussi les épreuves de la session normale

27/06/2024

Un total de 245.881 candidats scolarisés de l'enseignement public et privé, dont 143.366 filles, ont réussi les épreuves de la session normale de l'examen national du baccalauréat de l'année 2024, soit un taux de réussite de 67,8%, annonce mercredi le ministère de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports.



Le taux de réussite au titre de cette session de juin a connu une augmentation de 8 points de pourcentage, le nombre de lauréats étant ainsi resté stable par rapport à la session de 2023 qui a enregistré un taux de 59,8% (245.295 élèves), selon les résultats de la session normale annoncés par le ministère après l'achèvement des délibérations dans l'ensemble des académies régionales d'éducation et de formation.

Le taux de réussite des filles s'élève à 72% parmi toutes les candidates qui ont passé ces épreuves, tandis que celui des garçons est de 62,6%.



Au total, 362.848 candidats scolarisés se sont présentés pour passer les épreuves de cette session, avec un taux de présence de 97,4%, contre 410.273 candidats qui ont passé la session de l’année précédente, avec un taux de présence de 96,3%. Le nombre de candidats libres présents était de 74.556, avec un taux de présence de 61,8%, dont 29.440 ont réussi l'examen, soit un taux de réussite de 39,5%.



Le nombre de candidats scolarisés et libres ayant obtenu une mention est de 148.362 candidats, représentant 54% du total des candidats ayant réussi.

Les taux de réussite enregistré pour les filières internationales du baccalauréat marocain et les filières du baccalauréat professionnel sont respectivement de 70,7% et 64,2%.



Pour les candidats en situation de handicap, 1.024 ont réussi, après avoir bénéficié de l'adaptation des épreuves ou des conditions de passation et de correction, ou des deux, avec un taux de 75,7%.



Les examens du baccalauréat de cette année se sont distingués par plusieurs nouveautés importantes, à savoir la mise en place d’un système intégré de transfert sécurisé des sujets d'examen aux académies, ainsi que par l'adoption d’une solution de traçabilité phygitale des copies des candidats, permettant de sécuriser les opérations relatives à la correction des copies d’examen avant la levée de l’anonymat. En outre, le ministère continuera de produire la version digitale sécurisée du diplôme du baccalauréat "le bac phygital", ainsi que les relevés de notes.



Tous les candidats recevront la version numérique de leur diplôme du baccalauréat, ce jour même, et pourront obtenir la version papier de ce diplôme à partir du jeudi 27 juin. Ils ont reçu également leurs résultats par SMS et via leur messagerie électronique sur taalim.ma.

Par ailleurs, 147.317 candidats passeront les épreuves de la session de rattrapage les 10, 11, 12 et 13 juillet, dont 106.725 candidats scolarisés et 40.592 candidats libres. Les résultats de cette session seront annoncés le 19 juillet.



A cette occasion, le ministère adresse ses félicitations à tous les candidats ayant réussi leurs examens et exprime sa gratitude envers les parents et tuteurs des élèves qui ont soutenu leurs enfants tout au long de cette étape cruciale de leur parcours scolaire, ainsi qu’à l'ensemble des équipes pédagogiques et administratives, aux autorités locales, de sûreté et à tous les intervenants et partenaires, pour leur contribution à la réussite des examens du baccalauréat, et souhaite bon courage aux candidats qui passeront la session de rattrapage