Baccalauréat 2022 : Plus de 231.000 candidats ont réussi la session ordinaire de l'examen national normalisé

04/07/2022

Un total de 231.272 candidats scolarisés de l'enseignement public et privé ont réussi les épreuves de la session ordinaire de l'examen national normalisé pour l'obtention du baccalauréat 2022.



Dans un communiqué, le ministère de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports indique que le taux de réussite a atteint 66,28%, contre 68% pour la même session de l'année 2021, notant que le nombre de candidates à avoir passé avec succès l’épreuve de cette année est de 132.258.



Le taux de réussite des filles constitue 70,87% du nombre total d'élèves filles ayant passé cet examen, tandis qu’entre les garçons ayant passé l’examen, le taux de réussite constitue 61,01%, souligne le ministère, ajoutant que plus de 171.000 candidats masculins et féminins devront passer la session de rattrapage.



Selon la même source, le nombre de candidats ayant obtenu une mention entre les scolarisés et les libres a atteint 137.486, soit un taux de 51%.



Ainsi, l'élève Zaid Lahrousi, de l'Académie régionale d'Education et de formation (AREF) de Casablanca-Settat, filière sciences physiques (option française) a obtenu la note la plus élevée au niveau national avec 19,44 sur 20, relève le communiqué.



Le taux de réussite pour les filières internationales du baccalauréat marocain a atteint 73,2%, alors que ce pourcentage a été de 54,60% pour les filières du baccalauréat professionnel.



Au total, 348.931 candidats scolarisés ont participé aux examens de cette session, avec un taux de présence de 97,01%, contre 323.022 candidats qui se sont présentés pour la session de l'année dernière (95,15%).



Le ministère relève que le nombre de candidats libres ayant participé à cet examen a atteint 118.894, avec un taux de présence de 59,73%. Le nombre de candidats libres ayant réussi l’examen a atteint, quant à lui, 36.582 avec un taux de réussite de 30,77%.



Un total de 171.519 candidats des deux sexes, y compris 104.991 candidats scolarisés, passeront les examens de rattrapage les 15,16,18 et 19 juillet 2022, fait savoir la même source, ajoutant que les résultats seront annoncés le 22 juillet 2022.



Le ministère félicite tous les candidats ayant réussi l’examen pour leurs efforts, saluant la forte implication des parents dans cette étape importante du parcours scolaire de leurs enfants.



De même, le département ministériel a salué tous les cadres éducatifs et administratifs, les autorités locales, de sécurité et de santé et toutes les parties prenantes, pour leur contribution efficace à la réussite de cet important événement national.