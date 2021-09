Babou Sène, nommé Consul général de la République du Sénégal à Dakhla

16/09/2021

Le Président sénégalais, Macky Sall a nommé M. Babou Sène, Consul général de la République du Sénégal à Dakhla. L'annonce de la nomination de Babou Sène comme Consul général dans la ville de Dakhla a été faite lors du Conseil des ministres tenu mercredi à Dakar sous la présidence de Macky Sall.



Le Chef de l'Etat sénégalais a également nommé lors de ce Conseil Youssoupha Diop, nouveau Consul général de la République du Sénégal à Casablanca, en remplacement de Massamba Sarr, indique un communiqué de la Présidence sénégalaise rendu public à l'issue de ce conseil.



A rappeler que la République du Sénégal a ouvert en avril dernier un Consulat général à Dakhla. La cérémonie d’inauguration avait été présidée par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita et la ministre des Affaires étrangères, et des Sénégalais de l’Extérieur, Aïssata Tall Sall.