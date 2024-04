Bab Sebta: Mise en échec d'une opération de trafic de smartphones d'une valeur de plus de 530.000 dirhams

Les éléments de la douane au point de passage de Bab Sebta ont réussi, vendredi soir, a mettre en échec une opération de trafic d'une importante quantité de smartphones d'une valeur de plus de 530.000 dirhams.



Les éléments de la douane ont saisi 270 smartphones neufs, destinés à être introduits sur le marché national sans déclaration préalable auprès de l'Administration des douanes et impôts indirects, a indiqué une source douanière.



La même source a ajouté qu'une opération de fouille d'un véhicule a permis de mettre la main sur ces appareils qui étaient dissimulés parmi les bagages et dans des sachets destinés aux produits alimentaires. La même source a relevé que le mis en cause, résident à Sebta, a été présenté à à la police judiciaire de M'diq pour complément d'enquête sous la supervision du parquet compétent.