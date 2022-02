Ba Driss

17/02/2022

Suite au décès du romancier et du journaliste Driss El Khouri, nous republions ci-dessous le poème de Said Ahid en hommage au regretté.

Arganier… il est.

Tel le Sultan des arbres

de nos géographies voisines,

il est ancré

dans les entrailles

de ces terroirs

qui sont les siens, qu’il nous offre en partage…

Généreusement,

amoureusement,

depuis que le temps est temps,

l’éternité en fait.

Depuis que le Verbe fût,

et que l’Écriture est.

Il est hymne national,

empreinte ancestrale,

murmure des générations passées,

cri des nouvelles

et celles à venir.

Sans lui,

ses cités se dépeuplent,

ses lieux de prédilection perdent

âme, humour,

rire, calembours,

humanité et fraternelle fraternité.

Perdent les mots qui interpellent, somment

ou génèrent du sens à la vie.

Plante sauvage… il est,

multiple…

Toutes les langues sont siennes.

La sacrée et la profane.

La morale et l’irrespectueuse.

La picturale, la musicale, la filmique, la scénique…

La sobre et l’enivrée.

Toutes les langues sont siennes

les vivantes et les mortes.

Celles qui irriguent les océans,

fertilisent les terres,

dressent les montagnes

ou aplatissent les nuls.

Au point de discuter,

toute une éternité nocturne,

avec une muse par un mot unique :

Parce que »,

parce que lui maîtrise aussi

les langues secrètes

sans sons, lettres ou mots

Vigne… tu es.

Laisse Kh’dija la Casablancaise

emprunter tes langues

m’éclairer sur le monde,

éclairer le monde…

Sa fébrilité et ses maux,

que seuls savent traduire tes vocables

immergés dans la sève de la vigne.

Laisse-moi te chanter,

dans les répertoires de ta multiplicité et unicité.

Ne cesse jamais d’être Ba Driss, Ba Briss !