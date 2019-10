BVC-CCG, partenaires en faveur de l'accès des PME au marché des capitaux

18/10/2019

La Bourse des valeurs de Casablanca (BVC) et la Caisse centrale de garantie (CCG) ont conclu, récemment à Casablanca, un protocole d'accord marquant leur volonté commune de consolider leur partenariat en faveur de l'accès des petites et moyennes entreprises (PME) au marché des capitaux.

Signé par le directeur général de la BVC, Karim Hajji, et le DG de la CCG, Hicham Zanati Serghini, en marge d’une rencontre organisée par les deux parties sous le thème "L'amélioration de la gouvernance des PME pour un meilleur accès au financement", cet accord vise à renforcer l'offre de financement ciblant les PME et à contribuer au développement du marché des capitaux, selon un communiqué conjoint.

L’accord prévoit d'améliorer l'accès des entreprises lauréates du programme "Elite" aux différents mécanismes de la CCG dans le cadre de sa nouvelle offre-produits, relève la même source.

"Notre partenariat avec la CCG est une marche de plus qui rapproche les entreprises certifiées d'Elite Maroc du financement à travers le marché des capitaux. Grâce aux efforts de la Bourse de Casablanca et de la CCG, nos PME pourront financer leur développement et par conséquent contribuer à la construction d'un tissu économique solide", a souligné M. Hajj, cité par le communiqué.

Cette rencontre a permis d'initier les entreprises certifiées "Elite" aux bonnes pratiques de gouvernance en tant que levier considérable de l'accès au financement. A cette occasion, la CCG a mis en avant la refonte de son offre réalisée en février 2019 et qui prévoit, entre autres, un doublement des plafonds en faveur des entreprises industrielles, exportatrices et de l’économie verte ayant démontré leur bonne gouvernance, rapporte la MAP.

Lancé par la BVC en 2016, le programme "Elite" permet aux chefs d'entreprises de bénéficier de formations visant à les familiariser avec les pratiques et les fondamentaux des opérations financières et d'un accompagnement dédié pour les mettre en relation avec l'écosystème pour un meilleur accès au financement, notamment par le marché des capitaux.

En 2018, la Bourse de Casablanca, la Bourse régionale des valeurs mobilières d'Abidjan et London Stock Exchange Group ont implémenté "Elite BRVM Lounge" pour les entreprises d'Afrique de l'Ouest. Actuellement, Elite Maroc et Elite BRVM Lounge comptent au total plus de 110 entreprises, une dizaine d’investisseurs et près de 25 partenaires.