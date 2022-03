BOA améliore son RNPG à 2 MMDH en 2021

Le groupe relève aussi un renouement avec les performances des années pré-Covid-19

31/03/2022

Le résultat net part du groupe (RNPG) de Bank of Africa (BOA) a atteint 2 milliards de dirhams (MMDH) en 2021, en hausse de 172% par rapport à 2020.



Dans un document sur ses résultats annuels au 31 décembre 2021, BOA fait état d'une croissance de la capacité bénéficiaire avec la progression -hors don- de 47% pour le RNPG à 2 MMDH et de 11% pour le résultat net social à 1,5 MMDH, un niveau de résultat atteint pour la 1ère fois par la banque.



Le groupe relève aussi un renouement avec les performances des années pré-Covid-19, avec des évolutions de 4% pour le RNPG et de 9% pour le résultat net social comparativement avec l'exercice 2019, rapporte la MAP.



L'activité au Maroc a représenté une part de 51% du RNPG, contre 49% pour les activités à l'international, dont l'Afrique (41%), fait savoir BOA, ajoutant que le produit net bancaire (PNB) a augmenté de 10% en social et de 4,3% en consolidé à respectivement 6,9 MMDH et 14,6 MMDH.



Et de préciser que la croissance des revenus est tirée par l'évolution de l'ensemble des lignes de métiers, notamment le Core Business avec une marge d'intérêts en hausse de 5% en consolidé et de 6% en social, et une marge sur commissions en progression de 6% en consolidé et de 7% en social.



Parallèlement, la banque fait état d'une diversification géographique des revenus avec des activités à l'international qui contribuent équitablement aux revenus du groupe avec une part stable autour de 50% à fin décembre 2021. L'Afrique représentant 46% du PNB consolidé de BOA.



Le groupe a poursuit l'amélioration de son efficacité opérationnelle à fin décembre 2021, comme en témoigne la tendance baissière du coefficient d'exploitation consolidé sur les quatre derniers exercices, passant de 59,1% en 2018 à 54,5% en 2021 et du coefficient d'exploitation social de 59,7% en 2018 à 52,8 en 2021.



S'agissant du coût du risque consolidé, il s'est amélioré, au cours de l'exercice écoulé, de -15% par rapport à 2020, atteignant 2,9 MMDH, soit un ratio de coût du risque de 1,5% en 2021, contre 1,8% en 2020.



Pour ce qui est du total bilan, il a affiché une hausse de 4% à 345 MMDH en consolidé à fin décembre 2021 et de 5,5% en social à 227 MMDH.



Aussi, ce document fait ressortir une dynamique de l'activité commerciale du groupe avec des crédits de la clientèle du groupe -hors Resales- en hausse de 4% à 182 MMDH et en progression de 5% à 122 MMDH pour la banque SA. Les dépôts de la clientèle en consolidé -hors Repurchases- ont, quant à eux, augmenté de 6% à 219 MMDH et de 5% en social à 141 MMDH. Ainsi, BOA a réalisé un gain de 25 points de base en parts de marché crédits et dépôts s'établissant à 12,73% et 13,24% respectivement à fin décembre 2021.



Par ailleurs, BOA Holding, filiale africaine et 2ème contributeur aux revenus et résultats du groupe, a signé des performances probantes, avec un PNB consolidé en progression de 5% à 604 millions d'euros (M€) et un RNPG en hausse de 60% à 105 M€.



Pour sa part, Salafin a enregistré des réalisations commerciales et financières favorables, avec une production totale en croissance de 15,4% par rapport à 2020, un PNB en hausse de 6,1% à 389,1 millions de dirhams (MDH).



Pour Maghrebail, la production a augmenté de 64,6% à 3,4 MMDH hors taxes à fin 2021, alors que son résultat net ressort à 99,1 MDH, en forte croissance de 54,2% comparativement à 2020.



Concernant BOA Europe, elle a réalisé une évolution favorable des principaux indicateurs financiers, avec une hausse de 23% du volume des opérations de Trade Finance domicilié au sein de la filiale madrilène et un résultat net de près de 11 M€ à fin décembre 2021, en progression de 6%.



Le groupe fait également état de performances louables de BOA Unietd Kingdom avec un PNB de 23,7 millions de livres sterling (M£) à fin décembre 2021, en hausse de 26,6% et un résultat net de 5,2 M£ à fin décembre 2021, représentant le double du résultat enregistré en 2019 et ce, grâce à la contribution de l'ensemble des Business Units.



De son côté, BOA Shanghai Branch a affiché une croissance significative de sa performance, accompagnée d'un dynamisme commercial marqué par la participation de la succursale chinoise à plusieurs événements commerciaux et promotionnels.