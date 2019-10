BMCE Bank of Africa organise une master class sur le “personal branding”

14/10/2019 Libé

Le Groupe BMCE Bank of Africa a organisé récemment à Casablanca, dans le cadre du lancement de son offre "Women in Business", destinée à soutenir l'entrepreneuriat féminin, une master class sur le thème "Construire et faire rayonner votre marque personnelle".

Cette rencontre a été l'occasion pour les participants de souligner l'importance stratégique du développement économique des femmes entrepreneurs, et de prendre connaissance des moyens permettant de transcender les obstacles au progrès des femmes dans leurs carrières ainsi que de l'approche à adopter par celles-ci en vue de développer leurs marques personnelles.

A cette occasion, Roula Clerc-Nassar, consultante, coach et conférencière, qui animait cette master class, a indiqué que la diversité du genre constitue un facteur important pour la réalisation d'une meilleure performance des entreprises et de l'économie, relevant qu'il s'agit aussi d'"un point central" pour le développement des sociétés, rapporte la MAP.

"Les compagnies avec diversité de genre ont 15% plus de probabilité de mieux performer et les entreprises avec une diversité ethnique ont 35% plus de probabilité pour réaliser une meilleure performance, a-t-elle fait savoir.

Elle a ajouté, à ce propos, que les femmes dirigeantes augmentent la marge de profit en apportant un potentiel économique énorme, relevant que la diversité de pensée et du style de leadership et les talents élargis améliorent aussi, de façon exponentielle, les résultats.

Abordant la question du développement de la marque personnelle (personal branding), Mme Clerc-Nassara a indiqué que l'accent doit être mis particulièrement sur l'authenticité, la pertinence, l'expression consistante et la visibilité, notant, à cet égard, que la marque personnelle permet de créer la connexion, la confiance, la crédibilité et la différentiation.

Pour ce qui est des obstacles qui freinent la progression de la femme dans le monde du travail, elle a cité notamment le déficit de confiance en soi et de prise de risque, le manque de visibilité et d'affirmation de soi, la non utilisation des relations à des fins professionnelles et le perfectionnisme.

Cette master class, initiée à l'occasion de la Journée nationale de la femme marocaine, a pour objectif d'inspirer les femmes à s'épanouir davantage dans leur travail en leur donnant des outils concrets et spécifiques.

BMCE Bank of Africa a également organisé en marge du lancement de son offre "Women in Business", trois ateliers riches à forte valeur ajoutée traitant du rayonnement de la marque personnelle, des outils Business Lens et de l'accompagnement bancaire.