BMCE Bank of Africa lance un programme d'intraprenariat et d'innovation

13/07/2019

Le groupe BMCE Bank of Africa a annoncé, jeudi, le lancement d'un programme d'intrapreneuriat et d'innovation interne en vue d'encourager l'entrepreneuriat et mettre l'innovation au cœur de son développement.

Dispositif intégré et agile, le programme d'intrapreneuriat et d'innovation interne s'appuie sur la dynamique de la transformation digitale de la banque et capitalise sur les différentes initiatives liées à l'entrepreneuriat (Observatoire de l'Entreprenariat, African Entrepreneurship Award, Réseau d'incubateurs BMCE Bank of Africa, etc.) pour valoriser le potentiel d’innovation collective du groupe, indique la banque dans un communiqué.

Ledit programme, conçu pour maximiser les synergies entre la banque et son environnement d'action, s'est aussi ouvert à ses partenaires, comme l'illustre la participation à cette première promotion de l’Université Cadi Ayyad de Marrakech, parallèlement aux collaborateurs du groupe, ajoute la même source.

Ainsi, rapporte la MAP, le programme a permis la mobilisation des connaissances internes et externes (via le partenariat avec l’Université Cadi Ayyad), en stimulant la créativité des collaborateurs à travers un sourcing de projets à fort potentiel pour la banque et ses clients.

A l'issue de plusieurs sessions d’accompagnement et d'un bootcamp en présence d’experts, couronnés par un passage devant un jury composé des membres de la direction générale de la banque, 5 projets ont été retenus, fait savoir le communiqué, précisant que ces intrapreneurs se verront accompagner pour la concrétisation de leur projet sur un périmètre pilote.

Contribuant à asseoir la vision de la banque de demain, le programme d’intrapreneuriat et d’innovation interne vient confirmer l’intérêt qu’accorde BMCE Bank of Africa à son capital humain, en lui octroyant un rôle majeur dans le développement du groupe.

Au terme de cette expérience, les porteurs de projets, impliqués dans les décisions à mettre en œuvre par la banque et devenant partie prenante de la stratégie de l’entreprise, ont témoigné unanimement du fort impact que le programme a eu sur leur engagement et prise d’initiatives.