BMCE BOA, première banque au Maroc à soutenir les "Responsible Banking Principles" de UNEP-FI

25/04/2019

BMCE Bank of Africa est la première banque marocaine à soutenir les "Responsible Banking Principles" de l'Initiative financière du Programme des Nations unies pour l'environnement (UNEP-FI) qui seront lancés officiellement conjointement avec le secrétaire général des Nations unies en septembre 2019 en marge de l’Assemblée générale des Nations unies à New York, rapporte la MAP.

Ce soutien aux principes de UNEP-FI illustre, à nouveau, le leadership de BMCE Bank of Africa en matière de développement durable, indique un communiqué de la banque qui se joint ainsi à 52 banques leaders.

La BMCE Bank of Africa est engagée, depuis sa privatisation en 1995, à promouvoir la finance durable à impact positif, capitalisant sur des engagements internationaux phares tels que l’initiative financière des Nations unies (UNEP-FI), qu’elle a signée en 2000, la mise en place d’un système de gestion des risques sociaux et environnementaux en partenariat avec IFC en 2009, les principes de l’Equateur en 2010, l’Initiative Mainstreaming Climate Action et Global Compact des Nations unies en 2016, et les principes à impact positif de UNEP-FI en 2017, fait savoir la même source.

Depuis 2018, ajoute le communiqué, une "Charte RSE" Groupe confirme l’ancrage de la démarche responsable à l’échelle du Groupe à travers 6 engagements stratégiques. Il s'agit, en effet, de respecter l’éthique des affaires et les intérêts des clients, promouvoir les financements durables et l’entrepreneuriat social, être un employeur responsable à l’écoute des collaborateurs et accompagnant leur développement, être diligent dans l’exercice de la gouvernance et de la gestion des risques, protéger l’environnement et agir dans l’intérêt des communautés et soutenir le dialogue avec les parties prenantes du Groupe.

L'UNEP-FI est un partenariat mondial établi entre le Programme des Nations unies pour l’environnement et le secteur financier sous le slogan "Changer le financement, financer le changement". Il vise à promouvoir un financement durable à impact positif et compte plus de 200 institutions engagées à travailler ensemble pour atteindre des objectifs communs de développement durable.