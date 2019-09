BMCE BOA adhère aux “Principes bancaires responsables”

La banque s'engage à aligner ses activités sur les ODD et l'Accord de Paris sur le climat

25/09/2019

BMCE Bank of Africa est, depuis le 21 septembre 2019, l'un des signataires fondateurs des "Principes bancaires responsables", s'engageant à aligner stratégiquement ses activités sur les objectifs de développement durable et l'Accord de Paris sur les changements climatiques, a annoncé le Groupe.

"En signant les Principes bancaires responsables, BMCE Bank of Africa rejoint une coalition de 130 banques dans le monde, représentant plus de 47.000 milliards USD d'actifs, en s'engageant à jouer un rôle crucial dans la réalisation d'un avenir durable", a indiqué le Groupe dans un communiqué, soulignant que le lancement officiel des "Principes bancaires responsables", ayant lieu au début de l'Assemblée générale des Nations unies, a marqué le début du partenariat le plus important à ce jour entre le secteur bancaire mondial et les Nations unies.

"Les Principes bancaires responsables des Nations unies sont un guide destiné au secteur bancaire mondial pour réaliser une économie de développement durable", a déclaré le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, lors de la cérémonie de lancement, à laquelle ont participé les 130 signataires fondateurs et plus de 45 de leurs présidents directeurs généraux.

"Les Principes créent la responsabilisation, qui permet de concrétiser la responsabilité, et l'ambition qui peut motiver l’action", a souligné M. Guterres, cité par le communiqué.

Comme indiqué dans les Principes bancaires responsables, BMCE Bank of Africa est convaincue que "seule une société inclusive fondée sur la dignité humaine, l'égalité et l'utilisation durable des ressources naturelles peut permettre à nos clients et entreprises de prospérer", rapporte la MAP.

En adhérant aux Principes, "nous nous engageons à utiliser nos produits, nos services et nos relations pour accompagner et accélérer les changements fondamentaux de nos économies et de nos modes de vie nécessaires pour assurer une prospérité partagée aux générations actuelles et futures", a affirmé le groupe.

"Un secteur bancaire qui prévoit les risques liés au changement climatique et à d'autres défis environnementaux peut non seulement faciliter la transition vers des économies sobres en carbone et résilientes au changement climatique, mais il peut également en bénéficier", a déclaré Inger Andersen, directeur exécutif du Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE).

"Lorsque le système financier déplace son capital des investissements bruts en ressources vers des investissements qui privilégient la nature, tout le monde y gagne à long terme", a t-il ajouté.

Par ailleurs, le communiqué fait savoir que les Principes bancaires responsables s'appuient sur un cadre de mise en œuvre et de responsabilisation solide, relevant que la banque s'engage, en les signant, à faire preuve de transparence quant à son impact positif et négatif sur les populations et la planète. "BMCE Bank of Africa se concentrera là où il aura le plus grand impact -dans son cœur de métier- et fixera, publiera et mettra en œuvre des objectifs ambitieux pour renforcer les effets positifs et traiter les éventuels impacts négatifs conformément aux objectifs mondiaux et locaux", selon la même source.

"BMCE Bank of Africa soutient la transformation du secteur des services financiers basée sur l’impact, et nous avons rejoint la communauté des Principes bancaires responsables pour mieux définir, intégrer et suivre des objectifs alignés sur les Objectifs de développement durable et une croissance durable en Afrique", a déclaré Othman Benjelloun, président-directeur général de BMCE Bank of Africa. Les Principes bancaires responsables fourniront à BMCE Bank of Africa un cadre efficace pour identifier et saisir systématiquement les nouvelles opportunités commerciales créées par la nouvelle économie de développement durable, tout en permettant à la banque d'identifier et de gérer efficacement les risques associés.