BKGR : 63% des investisseurs institutionnels sondés s'attendent à une baisse du taux directeur de BAM

17/06/2025

Bank Al-Maghrib (BAM) devrait opter pour une baisse du taux directeur de 25 points de base (pbs) lors de son prochain Conseil trimestriel du 24 juin, selon 63% des investisseurs institutionnels marocains ayant participé au dernier sondage de BMCE Capital Global Research (BKGR).



Cette prévision tient compte de la poursuite du cycle d’assouplissement de la Banque Centrale Européenne et d'une inflation bien maitrisée au Maroc accompagnée d’une activité économique bien orientée mais très demandeuse en financement, indique BKGR dans son document "Flash Strategy".

"Toutefois, la Banque Centrale pourrait intégrer dans son prisme d’analyse, les impacts possibles, notamment au volet de l’inflation, du conflit armé entre l'Iran et Israël", souligne la même source.



BKGR fait remarquer que cette réunion du Conseil de BAM intervient dans un contexte international marqué par une volatilité persistante alimentée notamment par la politique monétaire ultra-protectionniste adoptée par les Etats-Unis et les tensions commerciales avec la Chine ponctuées de négociations intermittentes entre les deux puissances, rapporte la MAP.



Le sondage réalisé par BKGR révèle aussi que 88% des investisseurs estiment que la politique monétaire actuelle est adéquate et que 75% s'attendent à deux baisses des taux en 2025 de 25 pbs chacune.

En outre, 100% des sondés estiment qu'il est peu probable que BAM augmente son taux directeur en 2025, notamment en cas de résurgence des pressions inflationnistes au cours de l'année.