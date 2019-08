BCP et SUMITOMO signent un MoU en faveur des investisseurs japonais en Afrique

31/08/2019

Le Groupe Banque centrale populaire (BCP), groupe bancaire panafricain de référence, et le Groupe Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), 2ème plus grande banque du Japon, ont signé, mercredi à Yokohama, au Japon, un mémorandum d'entente en vue de développer mutuellement des opportunités d'affaires sur le continent africain.

Ce MoU, qui vient renforcer le partenariat historique établi entre les deux groupes, a été paraphé par Kamal Mokdad, directeur général de la BCP et de l’international, et par Masahiko OSHIMA, vice-président de SMFG (Sumitomo Mitsui Financial Group) et SMBC, rapporte la MAP.

"Ce mémorandum reflète la volonté commune des deux institutions, BCP et SMBC, de renforcer leur coopération dans les secteurs stratégiques des différentes zones géographiques de leur présence, contribuant ainsi à favoriser davantage le développement durable des activités de commerce et d’investissement entre le Japon et l'Afrique", a souligné M. Mokdad.

A travers ce partenariat stratégique, scellé en marge de la 7e Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD-VII), la BCP et ses filiales deviennent des banques privilégiées qui accompagnent les clients japonais et asiatiques du Groupe SMBC dans le cadre de leurs projets d’investissement et de commerce au Maroc, à Maurice ainsi que dans les pays de présence du Groupe BCP en Afrique subsaharienne.

Cet accompagnement multiforme porte sur des solutions globales et sur mesure, allant du financement de projets, des produits de cash-management et de trade finance, au développement de partenariats locaux.