BAM rehausse son intervention sur le marché monétaire en cette fin d'année

29/12/2023

Bank Al-Maghrib (BAM) a augmenté ses interventions sur le marché monétaire à 122,2 milliards de dirhams (MMDH), ressort-il de la note "Weekly Hebdo Taux - Fixed income" d'Attijari Global Research (AGR) couvrant la période du 15 au 21 décembre.



"Selon nous, une nouvelle phase d'assouplissement monétaire devrait débuter en 2024, en se focalisant sur les nouveaux défis économiques du Royaume, dans un contexte de reflux des tensions inflationnistes", indique AGR dans cette note, précisant que l’IPC marocain a reculé à 3,6% à fin novembre 2023.



Au cours de cette semaine, BAM augmente ses interventions à travers ses opérations principales de 5,9 MMDH en une semaine à 122,2 MMDH.



Cette progression, poursuit la même source, a concerné uniquement les avances à 7 jours qui sont passées de 46,7 MMDH à 52,7 MMDH en une semaine, ajoutant que les prêts garantis ont reculé de 628 MDH à 27,4 MMDH, et le même montant a été investi sous forme de pension livrée, rapporte la MAP.



Dans ces conditions, les Taux interbancaires se maintiennent en alignement avec le taux directeur et les Taux MONIA (Ndlr, Moroccan Overnight Index Average: indice monétaire de référence au jour le jour, calculé sur la base des transactions de pensions livrées ayant comme collatéral les bons du Trésor) reculent de 3 points de base (PBS) à 2,93% en une semaine.



Au terme de sa dernière réunion de politique monétaire de l’année 2023, BAM maintient stable son taux directeur à 3% en ligne avec le consensus marché.



L’institution a revu à la baisse ses prévisions de croissance et légèrement à la hausse ses prévisions d’inflation pour l’année 2023 à 2,7% et à 6,1% respectivement.