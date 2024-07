BAM lance la 2ème édition de son Prix pour la recherche économique et financière

26/07/2024

Bank Al-Maghrib (BAM) a annoncé, mercredi, le lancement de la deuxième édition du "Prix Bank Al-Maghrib pour la recherche économique et financière", fixant le 30 septembre 2024 comme date limite de dépôt des candidatures.



Ce Prix, qui s'inscrit dans le cadre des orientations de la politique de responsabilité sociale de l’institution, vise à soutenir la recherche dans les domaines liés aux missions de BAM, à renforcer les synergies avec le monde académique et à contribuer au rayonnement de la recherche économique et au développement de l’écosystème de recherche à l'échelle nationale, indique la Banque centrale dans un communiqué.



Les candidatures sont ouvertes à tous les chercheurs de nationalité marocaine, âgés de moins de 40 ans et ayant soutenu une thèse de doctorat en économie ou en finance dans un établissement d’enseignement supérieur marocain ou étranger, précise la même source.

Deux prix seront décernés aux lauréats, à savoir un prix d'excellence et un prix d'encouragement. Le jury du prix se réserve le droit d'attribuer un prix coup de cœur.



Les modalités de participation peuvent être consultées sur le site internet de Bank Al-Maghrib via le lien suivant : "https://www.bkam.ma/Publications-et-recherche/Recherche2/Prix-de-la-recherche-economique-et-financiere/Deuxieme-edition-du-prix-de-la-recherche-economique-et-financiere".