BAM: Les créances en souffrance en hausse de 2,4% en 2024

21/03/2025

Les créances en souffrance se sont accrues de 2,4% et leur ratio à l’encours du crédit bancaire est revenu à 8,3% en 2024, selon Bank Al-Maghrib (BAM).



Elles ont augmenté de 5,9% pour les ménages et se sont quasi stabilisées pour les entreprises non financières privées avec des ratios respectifs de 10,4% et 12,5%, précise BAM dans son rapport sur la politique monétaire, publié à l'issue de la première réunion trimestrielle de son Conseil au titre de l'année 2024.



En comparaison annuelle, la croissance du crédit bancaire au secteur non financier ressort en légère décélération à 2,6% après 2,8% en 2023, reflétant les ralentissements des rythmes de progression des crédits aux entreprises publiques de 29,6% à 7,3%, et de ceux aux entreprises privées de 2% à 0,6%, alors que les prêts destinés aux ménages ont augmenté de 1,7% après un repli de 0,7%, rapporte la MAP.



Les dernières données disponibles relatives au mois de janvier 2025 indiquent une croissance annuelle du crédit bancaire de 4,1%, reflétant des hausses de 3,3% des prêts accordés au secteur non financier et de 8,3% de ceux destinés aux sociétés financières.



Concernant les prêts octroyés par les sociétés financières autres que les banques au secteur non financier, ils se sont accrus de 6% au quatrième trimestre reflétant des augmentations de 8,1% des prêts accordés par les sociétés de financement et de 8,6% des concours des associations de microcrédit alors que ceux distribués par les banques offshores ont reculé de 17,5%.



Pour ce qui est des agrégats de placements liquides, ils ont progressé de 10,1% après 14,8% un trimestre auparavant, reflétant des ralentissements du rythme d’accroissement de 25,2% à 12,7% des titres des OPCVM obligataires et de 8,1% à 5% des bons du Trésor.

En revanche, les titres OPCVM actions et diversifiés ont poursuivi leur amélioration avec une augmentation de 26,5% au lieu de 25,1%.