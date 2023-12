BAM: Le plan stratégique 2024-2028 mise sur une progression "mesurée" et prudente"

Le plan stratégique de Bank Al-Maghrib (BAM) pour la période 2024-2028 mise sur une progression "mesurée" et "prudente" face à l'actuel contexte économique, a affirmé, mardi à Rabat, le gouverneur de la Banque centrale, Abdellatif Jouahri.



"Deux axes stratégiques majeurs guideront les actions de BAM dans les années à venir", a relevé M. Jouahri lors d'un point de presse tenu à l'issue de la quatrième et dernière réunion trimestrielle du Conseil de BAM au titre de l'année 2023.



Le premier axe vise à renforcer la résilience et à stimuler le progrès de l'économie nationale, impliquant un soutien continu aux secteurs clés, tout en favorisant des initiatives qui stimulent la croissance durable et inclusive, a-t-il fait savoir.



Selon M. Jouahri, le second axe se concentre sur l'innovation et une réactivité accrue de BAM face aux dynamiques changeantes, tant au niveau national qu'international.



Il s'agit d'une intégration des avancées technologiques telles que le développement d'une monnaie numérique de banque centrale (MNBC), l'adoption et la régulation des crypto-actifs, l'analyse approfondie du big data, l'application de l'intelligence artificielle dans les opérations bancaires et la consolidation de la cyber-sécurité.



Et d'ajouter que le plan stratégique sur cinq ans se concentrera également sur le passage au nouveau régime de change et le ciblage de l'inflation, ainsi que l'innovation technologique et la gestion des risques, nécessitant une révision des modèles de prévision de BAM.



Concernant le régime de change, M. Jouahri a précisé que le passage à la phase suivante de cette transition ne serait entrepris que lorsque la préparation et la capacité de la majorité des acteurs impliqués à gérer efficacement ces changements seraient pleinement établies et confirmées.