BAM : 3,3 millions de nouveaux comptes ouverts en 2023

16/07/2024

Un total de 3,3 millions de nouveaux comptes bancaires a été ouvert au cours de l’année 2023, soit une hausse de 8,6% par rapport à l’année dernière, selon Bank Al-Maghrib (BAM).



Sur les personnes ayant ouvert un compte pour la première fois en 2023, 874.947 sont des personnes physiques (PP) contre 645.412 une année auparavant, précise BAM dans ses statistiques sur les comptes bancaires à fin décembre 2023.



Parmi ces primo-bancarisés, BAM fait savoir que 45% sont des femmes, 30% sont âgées entre 20 et 25 ans et 18% entre 18 et moins de 20 ans, et que 92% sont des Marocains résidant au Maroc et 4% sont des Marocains résidant à l'étranger.



A fin décembre 2023, la Centrale des comptes bancaires a enregistré 36,3 millions de comptes ouverts, en hausse de 7,2% par rapport à 2022, avec 63% de comptes chèques (23 millions) et 30% de comptes sur carnets (10,9 millions), ainsi que 0,3% de comptes libellés en devises étrangères (114.917), dont 80% en euro.



Le nombre de personnes détenant au moins un compte bancaire ouvert a atteint 18,2 millions de personnes dont 5% sont des personnes morales (839.253).



Les PP ayant un compte bancaire ouvert, quant à elles, ressortent à 17,4 millions avec 38% de femmes et 62% d’hommes, fait savoir BAM, notant que la tranche d’âge des personnes dont l'âge est supérieur ou égal à 60 ans vient au premier rang avec 4 millions de personnes ayant un compte, soit 23% des PP, suivie de la tranche entre 35 et 40 ans et de celle entre 40 et 45 avec chacune 1,9 million (11%).

Et de relever que 48% des PP identifiées détiennent un seul compte ouvert, 28% deux comptes et près de 13% trois comptes.