BAM : 3,1 millions nouveaux comptes ouverts en 2022

02/07/2023

Un total de 3,1 millions nouveaux comptes bancaires a été ouvert au cours de l’année 2022, soit une hausse de 6% par rapport à l’année précédente, selon Bank Al-Maghrib (BAM).



Sur les personnes ayant ouvert un compte pour la première fois en 2022, 645.412 sont des personnes physiques (PP) contre 578.617 une année auparavant, précise BAM dans ses statistiques sur les comptes bancaires à fin décembre 2022.



Parmi ces primo-bancarisés, BAM fait savoir que 43% sont des femmes, 30% sont âgés entre 20 et 25 ans et 14% entre 18 et moins de 20 ans, 91% sont des Marocains résidant au Maroc et 5% des Marocains résidant à l'étranger (MRE), rapporte la MAP.



A fin décembre 2022, la Centrale des Comptes Bancaires a enregistré environ 34 millions de comptes ouverts, en hausse de 8,4% par rapport à 2021 avec 63% de comptes chèques (21,3 millions) et 31% de comptes sur carnets (10,4 millions). Les comptes libellés en devises étrangères représentent 0,3% (112.684), dont 80% en euro.



Le nombre de personnes détenant au moins un compte bancaire ouvert ressort à 17,3 millions de personnes dont 4% sont des personnes morales (767.560). Pour les PP ayant un compte bancaire ouvert, leur nombre s’est établi à 16,5 millions avec 38% de femmes et 62% d’hommes.



La tranche d’âge des personnes dont l'âge est supérieur ou égal à 60 ans vient au premier rang avec 3,7 millions de personnes ayant un compte, suivie de la tranche entre 35 et 40 ans et de celle entre 40 et 45 avec chacune 1,8 million. Les PP détenant un seul compte ouvert représentent 49% contre 28% pour celles possédant deux comptes et 12% pour trois comptes.



Le taux de détention, défini comme étant le nombre de personnes résidentes ayant au moins un compte bancaire actif rapporté à la population adulte résidente, s’est établi à 53% à fin 2022, soit quasiment le même taux qu’en 2021.



Les PP ayant au moins un compte bancaire actif ont augmenté de 2% à 14,5 millions de personnes après 14,2 millions enregistrées à fin décembre 2021. La population adulte a, quant à elle, progressé de 1,4% à 27,4 millions d’individus en 2022.



Le taux de détention des comptes bancaires par genre a reculé de 66% à 65% pour les hommes et a progressé de 40% à 41% pour les femmes. La tranche d’âge qui enregistre le taux de détention des comptes bancaires le plus élevé est celle de 60 ans et plus avec 81,2% pour les hommes et 52,9% pour les femmes.