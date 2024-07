BAD : 120 M€ en faveur du projet d'aménagement de la zone d'activités du port Nador West Med

31/07/2024

Le Conseil d'administration du groupe de la Banque africaine de développement (BAD) a approuvé un financement de 120 millions d'euros (M€) pour financer le projet d'aménagement de la zone d'activités du port Nador West Med (PAZAP-NWM).



Ce projet vise à promouvoir les chaînes de valeur, notamment exportatrices, afin d’accompagner le Royaume du Maroc dans la transformation de son modèle économique, d’améliorer le climat des affaires et de générer d'importants investissements qui stimuleront le développement social et économique de la région de l’Oriental, indique la BAD dans un communiqué.

Il s’agit aussi de créer plus de 30.000 emplois à terme en amplifiant le volume des échanges commerciaux et des autres activités connexes dans la région de l’Oriental, notamment la province de Nador, ajoute la même source.



Le complexe portuaire industriel de NWM se déploie dans le cadre de la stratégie portuaire du Maroc. A l'horizon 2030, cette vision sectorielle ambitionne de renforcer l'intégration du système portuaire dans le réseau régional de transport, de consolider la compétitivité de l’ensemble de la chaîne logistique portuaire pour créer de la valeur et des emplois locaux, et partant, d’accélérer le développement économique et social de la région de l’Oriental, rapporte la MAP.



Dans cette perspective, la BAD avait, en 2015, approuvé, un premier financement de 112,8 M€ afin de contribuer au projet de construction de NWM.

Sept ans après, en 2022, ce premier projet a bénéficié d’un financement additionnel de 57 M€, en réponse aux effets économiques de la crise sanitaire qu’il a subis.



Dans une logique de développement intégré, la Banque a également approuvé, en 2023, un financement de 200 M€ pour construire l’autoroute Guercif-Nador et renforcer l’attractivité et la compétitivité logistique de la région de l’Oriental.



L'objectif de ce financement est de contribuer à connecter le futur port Nador West Med au réseau autoroutier du Maroc. Avec le nouveau projet d’aménagement de la zone d’activités du port, d’un montant de 120 M€, la contribution totale de la Banque à ce programme multimodal intégré atteindra près de 490 M€.