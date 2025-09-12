Azzeddine Farhane : La stratégie proactive du Maroc et son engagement diplomatique font du Royaume "une passerelle" entre les continents

A la faveur de sa stratégie proactive et son engagement diplomatique, le Maroc s’impose, à présent, comme "véritable passerelle entre les continents", a affirmé l’ambassadeur du Maroc en Autriche, Azzeddine Farhane.



"Géographiquement et stratégiquement, le Maroc se situe au carrefour de l’Europe, de l’Afrique et du monde arabe. Mais plus que sa position géographique, ce sont la stratégie proactive et l’engagement diplomatique du pays qui en font une véritable passerelle entre les continents", a indiqué M. Farhane dans un entretien au magazine autrichien "Cercle Diplomatique", publication de référence dans les milieux diplomatiques et économiques, qui a consacré son dernier numéro au Maroc et à l’Allemagne.



Au fil des ans, le Maroc a établi des relations solides tant avec l’Union européenne (UE) qu’avec les nations africaines, transformant sa position en une plateforme de coopération, d’investissement et de développement partagé, a poursuivi le diplomate.



Avec l’UE, "le partenariat euro-marocain pour la prospérité partagée", lancé suite à l’adoption de la Déclaration politique conjointe de 2019, constitue "le modèle de coopération le plus avancé dans le voisinage méridional de l’UE", a précisé M. Farhane, y voyant le reflet d’une relation "multidimensionnelle" reposant sur "la coresponsabilité, les valeurs communes et un bénéfice mutuel".



De plus, a-t-il ajouté, le retour du Royaume au sein de l’Union africaine, acté en 2017, illustre la vision du Maroc, sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, d’une coopération Sud-Sud agissante et d'une intégration africaine fondée sur la solidarité et le codéveloppement.



Interrogé sur les relations économiques entre le Maroc et l’Autriche, M. Farhane a relevé que Rabat considère Vienne comme "un partenaire précieux, mais aussi comme allié clé pour construire un modèle de partenariat Europe-Afrique fondé sur la prospérité partagée".

Le Maroc propose aux investisseurs une économie "stable, dynamique et de plus en plus tournée vers l’innovation", notamment dans les secteurs liés aux technologies vertes, a fait remarquer le diplomate.



Selon M. Farhane, le tourisme représente "un pilier de l’économie nationale et un vecteur de rayonnement culturel", en ce sens que le secteur contribue à hauteur de 7% du PIB et génère plus d’un demi-million d’emplois.



Interrogé sur la co-organisation de la Coupe du monde 2030 par le Maroc, l’Espagne et le Portugal, M. Farhane estime qu’il s’agit d’"un jalon historique" et d’"une opportunité de nation-building". Le diplomate estime, dans ce sens, que l’événement, le premier à se dérouler sur deux continents, "renforcera la position du Maroc comme acteur global de la diplomatie sportive et culturelle".



Au-delà de l’aspect sportif, la Coupe du monde 2030 incarne "une passerelle entre l’Europe et l’Afrique, entre le Nord et le Sud", un symbole de coopération et de paix à travers la Méditerranée, a poursuivi M. Farhane.



Evoquant la capitale autrichienne, l'ambassadeur a salué "un haut lieu du multilatéralisme et du dialogue interculturel" et un cadre idéal pour promouvoir les valeurs de médiation et de coopération défendues par le Maroc.



"Vienne partage avec Rabat un esprit de dialogue et d’équilibre", a conclu le diplomate, notant que le Royaume est "fier de contribuer, en tant que partenaire fiable, à la recherche de solutions consensuelles aux grands défis mondiaux".