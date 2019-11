Aziz Sahmaoui fait vibrer la scène de Taragalte

03/11/2019 Libé

L'artiste Gnawi Aziz Sahmaoui a enflammé, samedi soir, le public de M'hamid El Ghizlane en interprétant des chants gnaouis mêlant blues, jazz et rock, à l'occasion de la 10ème édition du Festival international Taragalte.

Parrain du festival et fondateur de "University of Gnawa", Sahmaoui a enchaîné ses mélodies sahraouies telles "Allah Ya Nabina", "Nouria", "Alf Hila", et "Laouah Laouah" pour enchanter un public venu des quatre coins du monde pour découvrir la culture sahraouie.

Cette soirée a également été marquée par la participation de Tarwa N Tiniri, un groupe musical fondé à Ouarzazate en 2012, qui a émerveillé l'assistance par des chansons de la culture hassanie. Samira’s Blues, une chanteuse d'origine marocaine venue des Pays-Bas, et l'artiste malienne Salomé Dembélé, musicienne valorisant la musique "bwatun" sur les plans national et continental, ont également subjugué les mélomanes de M'hamid El Ghizlane. Plutôt dans la journée, des courses de dromadaires ont été organisées au cœur des dunes sahariennes, dans le cadre de festivités visant à perpétuer une tradition ancestrale très répandue dans les régions oasiennes.

Organisée sous le thème "Sagesse des dunes", la 10è édition du Festival international Taragalte est l'occasion idoine de mettre en avant les potentialités et les talents des habitants locaux, notamment les artisans, les coopératives et les associations. Ce rendez-vous culturel international, qui se poursuit jusqu’au 03 novembre, vise à préserver le patrimoine des nomades, célébrer la musique du monde, s’ouvrir sur la profondeur africaine du pays et soutenir l’économie locale à travers la mise en valeur des oasis de M’hamid El Ghizlan et de Drâa.