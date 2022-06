Aziz El Badraoui : Ouvrir une nouvelle page avec les responsables de la FRMF et de la LNFP ainsi que les médias

Aziz El Badraoui, candidat unique, a été élu à l'unanimité président du club de football du Raja de Casablanca, lors de l'assemblée générale tenue jeudi, en présence de 95 des 134 adhérents.



M. El Badraoui succède à Anis Mahfoud qui a quitté son poste après la démission collective de son bureau dirigeant, le 16 mai dernier. Cette démission a été approuvée par l'assemblée générale à l’unanimité.



L’assemblée a aussi attribué au nouveau président le pouvoir de former son bureau dirigeant.



Suite à son élection, M. El Badraoui s’est engagé à conduire l’équipe vers davantage de titres, à entamer le dialogue avec les composantes du club et à "ouvrir une nouvelle page avec les responsables de la Fédération Royale marocaine de football et de la Ligue professionnelle ainsi que les médias".



En outre, l’assemblée générale a approuvé 65 demandes d’adhésion au club, ce qui porte le nombre d'adhérents à 195.



Selon un document officiel publié par le précédent bureau dirigeant, le déficit budgétaire s’élève à 186 millions de centimes, au terme de la période s’étalant du 28 octobre au 6 juin.



Les recettes s'élèvent à plus de 4 milliards de centimes répartis entre la vente de tickets, les droits d’adhésion, le sponsoring, les droits TV et les primes allouées par la FRMF et la Confédération africaine.