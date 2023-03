Aziz Daouda: La candidature conjointe Maroc-Espagne-Portugal, le prolongement de la complémentarité entre l'Europe et l'Afrique

16/03/2023

La candidature conjointe Maroc-Espagne-Portugal pour abriter la Coupe du monde 2030 de football se veut le prolongement de la complémentarité entre l'Europe et l'Afrique dans différents domaines, a assuré le directeur technique de la Fédération Royale marocaine d'athlétisme (FRMA), Aziz Daouda.



"Les Marocains sont aujourd'hui fiers de la stratégie sportive marocaine envers l'Afrique, à la faveur de la vision éclairée de S.M le Roi Mohammed VI, et entérinée à travers l'annonce par le Souverain de la candidature du Maroc pour accueillir cet évènement sportif grandiose avec l'Espagne et le Portugal", a déclaré M. Daouda à la MAP.



Cette vision clairvoyante, tournée vers la jeunesse, fait de S.M le Roi un "leader en Afrique", ce qui a été consacré, mardi à Kigali, lors de la remise au Souverain du Prix de l'Excellence de la CAF pour l’année 2022, a-t-il mis en exergue.



Notant que le leadership du Royaume sur la scène africaine s'est manifesté à travers le soutien des pays africains, gouvernements et peuples, à l'équipe nationale de football, demi-finaliste lors du Mondial Qatar-2022, mais également à travers les messages de félicitations adressés à S.M le Roi par plusieurs chefs d'Etat, M. Daouda a souligné que "les Lions de l'Atlas représentaient l'Afrique toute entière".



Selon M. Daouda, responsable du programme de développement au sein de la Confédération africaine d'athlétisme, le Maroc est aujourd'hui la première puissance footballistique africaine, tant en termes de performances des clubs nationaux, au niveau de la Botola Pro D1, la meilleure au continent, ou encore la qualité des infrastructures, autant d'atouts qui ont permis au Royaume d'abriter de grandes compétitions, mais également des sélections africaines.



"Tous les indices sportifs et économiques, la position géographique, l'interaction civilisationnelle et culturelle maroco-européenne à travers l'histoire ne font qu'appuyer les chances du trio Maroc-Espagne-Portugal de bénéficier de la confiance des Etats qui voteront lors du congrès de la FIFA en 2024 pour la désignation du dossier vainqueur", a-t-il ajouté.



Le succès de cette candidature est à même de mettre en valeur, une fois encore, les liens solides, historiques et civilisationnels, entre l'Afrique et l'Europe, a-t-il souligné, formulant le voeu que la FIFA puisse bien comprendre les dimensions civilisationnelles et humaines de cette candidature conjointe, qui mettra les jalons d'une nouvelle ère de complémentarité entre l'Afrique et l'Europe.



L'objectif étant, a-t-il poursuivi, de faire de cet évènement un accélérateur du développement au Maroc, et partant en Afrique, mais également en Europe.