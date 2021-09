Aziz Akhannouch se désengage entièrement de la gestion du holding familial

Aziz Akhannouch a annoncé lundi avoir entamé "un processus immédiat de retrait de toute gestion au sein du holding familial", suite à sa nomination par Sa Majesté le Roi Chef de gouvernement. Dès son premier mandat en tant que ministre, M. Akhannouch avait déjà suspendu toute activité professionnelle ou commerciale, notamment la participation dans les organes de direction, de gestion et d’administration des entreprises privées du groupe familial, rappelle un communiqué du chef du gouvernement désigné. M. Akhannouch a décidé ce lundi de "se désengager entièrement, y compris des activités liées exclusivement à la prise de participation et de gestion des valeurs mobilières, et ce, en dépit de l’absence de toute restriction légale", souligne la même source. En effet, même si la loi le permet, M. Akhannouch a abandonné toute activité de gestion dans le privé, se consacrant entièrement aux nouvelles fonctions dont il a été investi par le Souverain, précise le communiqué.