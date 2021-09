Aziz Akhannouch : Les contours de la majorité gouvernementale se préciseront au cours de la semaine prochaine

16/09/2021

Le premier round des consultations pour la formation du gouvernement, qui se poursuivront régulièrement, était "important et fructueux" et les contours de la majorité gouvernementale se préciseront au cours de la semaine prochaine, a affirmé, mercredi à Rabat, le chef du gouvernement désigné Aziz Akhannouch.



Dans une déclaration à la presse, M. Akhannouch a indiqué que lors des consultations pour former le nouveau gouvernement, dont le premier round s'est terminé ce mercredi, "nous avons tenu des rencontres avec un ensemble de chefs de partis politiques durant lesquelles chaque parti a présenté sa vision et son appréciation de cette étape".



Ainsi, le chef du gouvernement désigné a souligné que "le Parti de la justice et du développement (PJD)s'est excusé, tout comme la secrétaire générale du Parti socialiste unifié (PSU), Nabila Mounib, qui m'a informé qu'elle se rangera dans les rangs de l'opposition". Plus tôt dans la journée, M. Akhannouch a poursuivi ses consultations pour former le nouveau gouvernement en rencontrant le secrétaire général du Parti du progrès et du socialisme (PPS), Mohamed Nabil Benabdallah, le secrétaire général du Mouvement démocratique et social (MDS), Abdessamad Archane, le secrétaire général du Front des forces démocratiques(FFD), Mustapha Benali et le coordinateur de l'Alliance de la fédération de gauche, Abdeslam Laâziz.



M. Akhannouch avait entamé lundi ses consultations pour la formation du nouveau gouvernement par des consultations avec le secrétaire général du Parti authenticité et modernité (PAM),Abdellatif Ouahbi, le secrétaire général du Parti de l'Istiqlal (PI), Nizar Baraka, le Premier secrétaire de l'Union socialiste des forces populaires(USFP),Driss Lachguar, le secrétaire général du Mouvement populaire (MP), M'hand Laenser et le secrétaire général de l’Union constitutionnelle (UC), Mohamed Sajid. Le Rassemblement national des indépendants (RNI) est arrivé en tête des élections du 8 septembre après avoir obtenu 102 sièges, suivi du PAM, qui arrive en deuxième position avec 86 sièges, du PI (81 sièges), de l'USFP (35 sièges), du MP (29 sièges), du PPS (21 sièges), de l'UC (18 sièges) et du PJD (13 sièges), tandis que les a